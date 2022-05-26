بروكسل 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسحذر الاتحاد الأوروبي من تصاعد العنف في منطقة البحيرات الكبرى في وسط أفريقيا.وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة 23 مارس الكونغولية ضد بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تمثل تصعيدًا مثيرًا للقلق في منطقة البحيرات الكبرى.وأضاف البيان أن الهجمات التي تستهدف عمدًا السكان المدنيين أو حفظة السلام تتعارض مع القانون الدولي ويدينها الاتحاد الأوروبي بشدة، داعيًا جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد واستخدام الآليات المشتركة القائمة للتحقق وتسوية المنازعات، مؤكدًا على استمرار العملية السياسية التي بدأت مؤخرًا في نيروبي، وحث الجماعات المسلحة على المشاركة دون قيد أو شرط.// انتهى //12:45ت م0048