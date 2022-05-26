مكة المكرمة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق التجارية والغذائية، للتأكد من سلامتها ونظاميتها وخلوها من المخالفات، كما تابعت الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية حملاتها المتعلقة بمعالجة الظواهر السلبية وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في مختلف نواحي مكة المكرمة.وقامت بلديتا العزيزية والمعابدة الفرعيتان بحملات ميدانية مكثفة ضمن نطاقيها على الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط ما يقارب (2000) كيلو من الخضروات والفواكه جرى تسليم الصالح منها للاستهلاك لجمعية حفظ النعمة، إضافة إلى ضبط (200) كيلو خردوات مختلفة الأنواع، كما قامت الفرق الرقابية بنطاق بلدية المعابدة الفرعية برصد مسلخ عشوائي يعمل بطرق غير نظامية ويفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية وقد تم إغلاقه على الفور وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم, كما تم الوقوف على أماكن وجود غسّالي السيارات المخالفين في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات بطرق عشوائية مخالفة، ومصادرة وإتلاف ( 890) قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.وفي السياق ذاته واصلت بلدية محافظة الجموم حملتها الرقابية والميدانية على المحال المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث شملت الجولات 18 محلًا حيث ضبطت الفرق الرقابية أحد الأحواش استخدمه عمال في تخزين كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية.وبلغ إجمالي الكميات المضبوطة 352 كيلو جرامًا، تمثلت في 200 كيلو جرام من صدور الدجاج و 30 كيلو جرامًا من الحمص المسلوق و 100 كيلو جرام من الشحوم الحيوانية مجهولة المصدر، و 22.5 كيلو جرامًا من الطحينة منتهية الصلاحية, ومصادرة المضبوطات وإتلافها، فيما أغلق المراقبون الموقع والمنشأة التابعة له.// انتهى //12:46ت م0049