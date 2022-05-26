تبوك 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسالتقى محافظ تيماء سعد بن نايف السديري في مكتبه بالمحافظة، أمس, مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف هابس الحربي.وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بخدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, واستعراضا ما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من قبل فروع المحافظة, بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجهات التابعة للوزارة وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع لتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة أهالي المحافظة.وأعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، عن شكره وتقديره لمحافظ تيماء على اهتمامه ومتابعته وحرصه على تقديم كل ما يحقق خير ومصلحة أبناء وبنات المحافظة.// انتهى //12:49ت م0050