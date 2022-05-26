الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا سعد الشهري قائمة "الأخضر" المشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.وضمّت القائمة 23 لاعبًا وهم: نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، سعود عبدالحميد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، حسان التمبكتي، مشعل خيرالله، مهند الشنقيطي، حمد اليامي، متعب الحربي، عوض الناشري، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، زياد الجهني، مصعب الجوير، حسين العيسى، أيمن يحيى، تركي العمار، هيثم عسيري، عبدالله رديف، محمد مران، فراس البريكان.وسيلتحق اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان ببعثة المنتخب في طشقند فور انتهاء معسكر المنتخب السعودي الأول في إسبانيا.ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا إلى أوزبكستان يوم الاثنين المقبل استعدادًا للمشاركة في البطولة المزمع انطلاقها في الأول من شهر يونيو المقبل.يُذكر أن الأخضر السعودي سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب طاجيكستان يوم الجمعة 3 يونيو، على أن يخوض يوم الاثنين 6 يونيو مباراته ضد منتخب اليابان، وفي يوم الخميس 9 يونيو يلاقي المنتخب الإماراتي.// انتهى //12:51ت م0051