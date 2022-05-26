المدينة المنورة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسنفّذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة, دورة الإسعافات الأولية للمكفوفين ضمن برنامج "سفراء الحياة".وتهدف الدورة التي استمرت أربعة أيام إلى تعزيز الدور الفاعل للمكفوفين في المجتمع من خلال تنمية مهاراتهم في الإسعافات الأولية ليكونوا ضمن سفراء الحياة لتقديم الرعاية الإسعافية الطارئة.ويأتي البرنامج التدريبي الذي اختتم أمس ضمن المبادرات والبرامج التي تقدمها الهيئة مع الجمعيات والمدارس والمعاهد والجامعات في ظل توجّهات الهيئة لنشر الثقافة الإسعافية الأولية لأفراد المجتمع لجميع شرائحه العمرية, وتقديم الدعم والعون للقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية من خلال تنفيذ برامج ودورات الإسعافات الأولية والتخصصية للممارسين في مجال طب الطوارئ.// انتهى //12:53ت م0052