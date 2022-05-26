أبوظبي 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، معربةً عن تعازيها للشعب الأفغاني، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //12:53ت م0053