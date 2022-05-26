الباحة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسدشن محافظ الحجرة ربيع بن عبدالرحمن هاشم, أمس, فعالية "جني ثمرة الكباث الأولى", بمركز الجرين في محافظة الحجرة بالباحة, بحضور رؤساء الدوائر الحكومية وعدد من الأهالي.واطلع الجميع على منتجات الأسر المهتمة بهذه الثمرة الذين بلغ عددهم 20 أسرة في أول نسخة لهذه الفعالية.واستمع المحافظ والحضور إلى شرح عن ثمرة الكباث من قبل أحد الأهالي الذي أكد أهمية هذه الثمرة التي تستخرج من شجر الأراك ومواقع وجودها بوادي عليب وبمواقع عدة بالمحافظة وأنواعها المختلفة.بدوره أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن هذه الثمرة يكثر وجودها بالقطاع التهامي، وخصوصاً في وادي عليب حيث تجري فيه المياه طوال العام تقريباً ويشتهر بكثرة أشجار الأراك.وفي ختام التدشين جرى تكريم جميع الأسر المشاركة.// انتهى //12:57ت م0054