نجران 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسالتقى محافظ شروره موفق بن عبدالهادي العنزي في مكتبه بمقر المحافظة أمس، بأمين منطقة نجران المهندس صالح آل داغش الغامدي.ونوقش خلال اللقاء المشروعات والخدمات البلدية المنفذة وقيد الإنشاء بمحافظة شرورة وبلدية مركز الوديعة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وجذب المستثمرين، وإتاحة الفرصة للمشاركة في المشاريع الاستثمارية.// انتهى //12:57ت م0055