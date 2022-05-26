الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واساستضاف مجلس الشورى اليوم، اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية الخامس، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عددٍ من أعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقدمت اللجنة في مستهل الاجتماع بالغ العزاء لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حكومة وشعبًا في فقيد دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله -.كما رفعت التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية الشقيقة، متمنيةً لسموه مزيدًا من التوفيق والسداد ولدولة الإمارات مزيدًا من التقدم والازدهار.وأكد عضو مجلس الشورى رئيس الاجتماع الدكتور إبراهيم النحاس في كلمته أهمية تنسيق المواقف الخليجية لتوحيد الجهود الدبلوماسية البرلمانية تجاه القضايا الخليجية - الأوروبية كافة.إثر ذلك، استعرضت اللجنة في اجتماعها الخامس الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث وافقت على أن تتولى دولة الرئاسة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العمل على تفعيل عقد لقاءٍ ثنائي مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى التنسيق بين دولة الرئاسة والأمانة العامة، بشأن التواصل مع البرلمان الأوروبي لتحديد موعد الزيارات المتبادلة.عقب ذلك ناقشت اللجنة الخليجية – الأوربية عددًا من البنود المدرجة على جدول الاجتماع الخامس واتخذت قراراتٍ بشأنها.وضمّ وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع عضو المجلس رئيس الاجتماع الدكتور إبراهيم النّحاس، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد المطيري، وعضو المجلس الدكتور طارق الشمري.وتُعدُّ اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية إحدى اللجان الدائمة المنبثقة عن الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنوّاب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث تعنى اللجنة ببحث الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات البرلمانية بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والبرلمان الأوروبي.// انتهى //15:18ت م0089