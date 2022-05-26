الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واستشارك الهيئة العامة للعقار خلال المدة من 26 إلى 29 مايو في معرض "مسكن العقاري"، الذي يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.وتستقبل زوارها في المعرض ابتداء من اليوم الساعة 11 - 4 مساءً، حيث تُشارك الهيئة في المعرض بجناح يستعرض الخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين بالقطاع العقاري، ومنها: (منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، والمعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، والتراخيص، ومركز خدمة الشركاء).وتأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في المعارض والمؤتمرات العقارية تحقيقًا لرؤيتها، وتنفيذًا لدورها في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع، ورفع كفاءته، وتعزيز شفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين فيه.// انتهى //15:18ت م0090