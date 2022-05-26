الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسثمن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري إعلان مجلس إدارة حديقة الملك سلمان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ـ حفظه الله ـ إطلاق الأعمال الإنشائية بالمجمع الملكي للفنون أحد أهم معالم مشروع حديقة الملك سلمان في مدينة الرياض على مساحة تزيد على 500 ألف متر مُربع.وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع امتداد لدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما على تنمية هذا الوطن في جميع المجالات، وحرصهم على تحسين جودة الحياة وإيجاد بيئة جاذبة في المنطقة، حيث سيكون هذا المركز منارة إشعاع ثقافي، ومركز حضاري بما يحتويه من مختلف الأنشطة الثقافية تعكس قيمة هذا الوطن، وسيحدث حراكًا ثقافيًا متنوعًا في عاصمة الوطن الرياض، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهًا معاليه بنمط العمارة في المشروع وارتكازها على عمق الهوية المحلية ومبادئ العمارة السلمانية التي تمزج الأصالة بالحداثة.وفي ختام تصريحه رفع معاليه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- على اهتمامهما وعنايتهما بكل ما من شأنه رفعة هذا الوطن وتنميته.// انتهى //15:20ت م0091