الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بمقره في الرياض اليوم، ورشة عمل بعنوان "تحديات محاربة التطرف العنيف في دول الساحل والصحراء" قدمها ممثل جمهورية النيجر العقيد مهمان سوري ديالو، وممثل سلطنة عُمان المقدم الركن راشد بن مبارك الرشيدي، بحضور ممثلي الدول الأعضاء ومنسوبيّ التحالف.وناقشت الورشة ظاهرة التطرف العنيف وسبل محاربتها لدى دول الساحل والتحديات المطروحة.يذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار سلسلة من الندوات وورش العمل وحلقات النقاش المعنيّة بالمجال الفكري، الذي يُعّد أحد مجالات عمل التحالف الإسلامي وهي (المجال الفكري والمجال الإعلامي ومجال محاربة تمويل الإرهاب والمجال العسكري).// انتهى //15:34ت م0093