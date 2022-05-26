الدمام 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسحصل برنامج الصيدلة السريرية لعلاجيات أمراض الباطنة بتجمع الشرقية الصحي على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويعد هذا البرنامج أول برنامج تخصصي للصيدلة في المنطقة الشرقية.يذكر أن إدارة الرعاية الصيدلية في التجمع قد حصلت في وقت سابق على اعتماد البرنامج العام للصيدلة السريرية بسعة 8 مقاعد، ويسعى التجمع مستقبلًا إلى الحصول على اعتمادات الصيدلة السريرية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في زراعة الأعضاء، العناية الحرجة، والأمراض المعدية.// انتهى //15:39ت م0094