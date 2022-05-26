الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسينطلق الأحد القادم البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية وتعزيز التواصل الحضاري "دراية"، في نسخته الخامسة، الذي ينظِّمه مشروع سلام للتواصل الحضاري بمشاركة 10 جهات حكومية.ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الوطنية للمشاركة في الملتقيات والفعاليات الإقليمية والدولية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات في مجالات الصورة الذهنية، وكذلك الوقوف على مختلف الرؤى والاتجاهات في مجالات التواصل الحضاري، من أجل تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة، وذلك من خلال برامج وأنشطة نوعية تُعزز المشاركين من حضورهم الإيجابي والمؤثر في مشاركاتهم الدولية.ويتضمَّن برنامج دراية -الذي سيُقام على مدار أربعة أيام متواصلة- لقاءاتٍ تفاعليةً، و ورش عمل، وجلسات عصف ذهني مُركزة وتطبيقات عملية، إضافةً إلى فهم طبيعة التحديات المرتبطة بالمشاركات الخارجية للوفود، وإيجاد الحلول والبدائل للتغلُّب على الصعوبات، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات التواصل الحضاري، والصورة الذهنية والتأثير الدولي.// انتهى //15:49ت م0097