الخرطوم 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" ستفاني خوري.وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وجدد السفير جعفر موقف المملكة الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل الأحوال، ووقوفها التام إلى جانبه، وتأييدها المطلق لكل ما فيه أمنه واستقراره وما يحقق تطلعات شعبه في التطور والازدهار.// انتهى //15:49ت م0098