عام / وكيل إمارة حائل يدشن نظام التعاملات الإلكترونية بمركز أم القلبان

الخميس 1443/10/25 هـ الموافق 2022/05/26 م واس
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حائل 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واس
دشّن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم , نظام التعاملات الإلكترونية بمركز أم القلبان التابع للمنطقة ‏.
وأوضحت الإمارة أن نظام التعاملات الإلكترونية سيسهم في سرعة تبادل المراسلات ‏والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونياً مع إمارة المنطقة، إلى جانب توفير عدة خدمات تقنية منها خدمة الاتصال المرئي والتواصل المباشر .
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15:51ت م
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