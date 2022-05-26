حائل 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسدشّن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم , نظام التعاملات الإلكترونية بمركز أم القلبان التابع للمنطقة ‏.وأوضحت الإمارة أن نظام التعاملات الإلكترونية سيسهم في سرعة تبادل المراسلات ‏والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونياً مع إمارة المنطقة، إلى جانب توفير عدة خدمات تقنية منها خدمة الاتصال المرئي والتواصل المباشر .// انتهى //15:51ت م0100