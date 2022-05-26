عام / وكيل إمارة حائل يدشن نظام التعاملات الإلكترونية بمركز أم القلبان
الخميس 1443/10/25 هـ الموافق 2022/05/26 م واس
حائل 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واس
دشّن وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم , نظام التعاملات الإلكترونية بمركز أم القلبان التابع للمنطقة .
وأوضحت الإمارة أن نظام التعاملات الإلكترونية سيسهم في سرعة تبادل المراسلات والمعاملات عبر ربط المركز إلكترونياً مع إمارة المنطقة، إلى جانب توفير عدة خدمات تقنية منها خدمة الاتصال المرئي والتواصل المباشر .
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15:51ت م
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