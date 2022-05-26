رام الله/جنين 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم أسير محرر، من محافظتي رام الله وجنين.وأفادت مصادر محلية في رام الله، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يوسف رائد حامد من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، ورائد شوامرة من مدينة رام الله، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.وفي ذات السياق نقلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الأسير المحرر أنور حامد أبو بكر، والشابين عرفات فايز عمارنة، وعرب خالد قبها، أثناء مرورهم على حاجز دوتان العسكري قرب بلدة يعبد جنوب جنين.// انتهى //15:55ت م0102