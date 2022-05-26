الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسكشف المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، أن غرفة عمليات الهيئة تلقت 73027 مكالمة من مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو 2022م، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تم مباشرتها 20290 حالة مرضية، نقلت منها 9916 حالة إلى منشآت طبية.وأوضح أن أعلى ثلاث حالات تمت مباشرتها من إجمالي البلاغات بمختلف المناطق والمحافظات، هي الحالات المرضية التي بلغت 2980 حالة، يليها الحالات الناتجة عن التصادم المروري بـ1645 حالة، ثم غياب الوعي بواقع 1300 حالة.وأضاف أن منطقة مكة المكرمة كانت أكثر المناطق من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 7551، بينها 746 حالة مرضية كأعلى الحالات و622 حالة ناتجة عن تصادم مروري، و506 حالات نتيجة الحروق، تلتها في ذلك منطقة الرياض بـ5153 حالة تمت مباشرتها، بينها 906 حالات تصادم مروري كأعلى الحالات بالمنطقة ثم 852 حالة مرضية و782 حالة غياب عن الوعي.أما المنطقة الشرقية فقد جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 2011، بينها 528 حالة مرضية، و308 حالات ناتجة عن التصادم المروري، و153 حالة غياب عن الوعي، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ1514 حالة تمت مباشرتها، بينها 392 حالة مرضية و151 حالة ناتجة عن مشاكل التنفس، و136 حالة غياب عن الوعي.فيما جاءت منطقة عسير في المرتبة الخامسة من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 1235 حالة، بينها 298 حالة مرضية و181 حالة ناتجة عن التصادم المروري، و151 حالة بسبب مشاكل التنفس، تلتها القصيم بواقع 703 حالات تمت مباشرتها، بينها 189 حالة مرضية و94 حالة ناتجة عن التصادم المروري و65 حالة بسبب فقدان الوعي.وجاءت منطقة جازان كسابع أكثر المناطق من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 549 حالة، بينها 135 حالة مرضية و81 حالة ناتجة عن التصادم المروري و53 حالة تصنف ضمن حالات الناتجة عن الجائحة، تلتها في ذلك منطقة تبوك بواقع 494 حالة تمت مباشرتها، بينها 164 حالة مرضية و81 حالة ناتجة عن التصادم المروري و36 حالة إصابات محددة.تلا ذلك منطقة حائل بواقع 355 حالة تمت مباشرتها، كانت أعلى الحالات فيها المرضية بـ59 حالة ثم 47 حالة تصادم مروري و45 حالة ناتجة عن آلام ومشاكل في البطن، وجاءت في الترتيب التالي منطقة الباحة بواقع 229 حالة تمت مباشرتها، كانت الحالات المرضية الأعلى فيها بواقع 70 حالة ثم 26 حالة ناتجة عن التصادم المروري و22 حالة عن مشاكل التنفس.وحلت منطقة نجران في الترتيب التالي بواقع 192 حالة تمت مباشرتها كانت الحالات المرضية هي الأعلى فيها بواقع 62 حالة ثم التصادم المروري بـ20 حالة و18 حالة نتيجة مشاكل في التنفس، تلتها منطقة الجوف بواقع 174 حالة تمت مباشرتها، كانت الأعلى فيها حالات الإغماء بواقع 27 حالة ثم الحالات المرضية بـ26 حالة و20 حالة تصادم مروري، بينما حلت منطقة الحدود الشمالية كأقل منطقة من حيث عدد الحالات التي تمت مباشرتها بواقع 130 حالة كانت الأعلى فيها الحالات المرضية بـ43 حالة ثم الحالات الناتجة عن التصادم المروري بـ23 حالة و17 حالة غياب عن الوعي.وقال الصوينع " إن الهيئة تحرص على نشر مثل هذه الإحصائيات لرفع الوعي بأهمية الالتزام بالنصائح والتوجيهات التي تصدرها الجهات الرسمية الصحية، لضمان توفير حياة آمنة وصحية للجميع".// انتهى //16:03ت م0103