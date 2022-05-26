القدس المحتلة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجماعات "الهيكل" المزعوم تدعو لرفع الأعلام في باحاته.ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.مما يذكر أن جماعات "الهيكل" المزعوم، قد دعت إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى احتفالًا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوس تلمودية.// انتهى //17:38ت م0149