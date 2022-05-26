الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واستنظم هيئة المكتبات الاثنين القادم , لقاءً مفتوحًا مع عمداء شؤون المكتبات بالجامعات السعودية في فندق الماريوت بالرياض، لعرض إستراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير قطاع المكتبات بالمملكة، ومناقشة آلية التعاون والتطوير بين الهيئة وشؤون المكتبات في الجامعات والكليات؛ لتمكينها من دعم القطاع.ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات الدورية التي تنظمها هيئة المكتبات مع الأكاديميين والمنتمين والمستثمرين في القطاع المكتبي، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتوحيد الرؤى والتطلعات، والاستماع إلى الأفكار والمقترحات التطويرية؛ للارتقاء بالقطاع والعاملين فيه بما يحقق الأهداف التي أنشئت لأجلها الهيئة.// انتهى //17:40ت م0150