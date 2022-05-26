الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واس‏اختتمت أمس دورة إعداد التقارير الوطنية لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي استضافتها ‏المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة مكتب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا".وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري أن الدورة تقدم تجارب عالمية ومحلية تسهم في رفع جودة التقارير الوطنية في تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة.يذكر أن دورة إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بالاتفاقية ‏الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأمم المتحدة تعقد للمرة الثانية، حيث ‏استضافت المملكة الأردنية الهاشمية الدورة الأولى.// انتهى //17:40ت م0151