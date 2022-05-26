واشنطن 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الياباني كيشي نوبو.وتبادل الجانبان التقييمات حول عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة من جمهورية كوريا الشمالية، إلى جانب التشاور بشأن إجراءات الاستجابة.وأكد الجانبان أن التحالف الأمريكي الياباني مستعد للرد على أي عدوان من قبل كوريا الشمالية، مشددين على أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والعالمي.// انتهى //18:07ت م0157