الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واستنطلق الأحد القادم , أعمال الندوة السنوية الثامنة عشرة للديوان العام للمحاسبة حول موضوع "انعكاسات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي على أعمال المراجعة بالقطاع العام"، وذلك في قاعة المؤتمرات في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة ونخبة من المسؤولين والمختصين والخبراء في موضوع الندوة من داخل المملكة وخارجها، يقدمون خلالها ما لديهم من خبرات وتجارب علمية وعملية في مجال التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.وستتناول الندوة محورين رئيسين، يناقش الأول منها متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، وذلك من خلال عدة نقاط رئيسة وهي: المكونات الرئيسية لمعايير المحاسبة للقطاع العام ومتطلبات تطبيقها، وآليات التعامل مع تحديات تطبيق معايير المحاسبة للقطاع العام، وأهداف ومكونات القوائم المالية ذات الغرض العام، والدروس المستفادة من تحول الدول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي. فيما سيناقش المحور الثاني ممكنات التحول في أعمال المحاسبة والمراجعة في القطاع العام، حيث سيتطرق المتحدثون إلى منهجية المراجعة في القطاع العام وارتباطها بالإطار المحاسبي للتقارير المالية، واعتبارات ومتطلبات العرض والإفصاح في القوائم المالية ذات الغرض العام، ودور التقنية في تمكين التحول في أعمال المحاسبة والمراجعة في القطاع العام، وتنمية القدرات البشرية في ظل التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.// انتهى //18:31ت م0158