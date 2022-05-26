الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واستنطلق غداً بطولة المنطقة الوسطى لفنون القتال المتنوع 2022 المخصصة لفئة البراعم والناشئين والشباب والكبار، على صالة ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وستختتم يوم السبت المقبل.وخُصصت فئة البراعم للأعمار من 12-13 سنة ووزن (31-34-37-40-44-48-52-57-57+)، فيما خُصصت فئة الناشئين للأعمار من 14-15 سنة ووزن (40-44-48-52-57-62-67-72-72+)، فيما ستكون فئة الشباب للأعمار من 16-17 سنة ووزن (52.2 - 56.7 - 61.2 - 65.8 - 70.3 - 77.1 - 83.9 - 93 - 93.1 - 120.1 كجم)، فيما حُدّدت أعمار فئة الكبار للأعمار 18 سنة فما فوق ووزن (56،7-61،2-65،8-70،3-77،1-83،9-93-93+).وانتهت اللجنة الفنية اليوم من وزن اللاعبين والفحص الطبي النهائي، إضافة للاجتماع الفني للمدربين والحكام.// انتهى //18:32ت م0159