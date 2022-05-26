تونس 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واستحتضن تونس العاصمة حاليا أعمال الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي بشأن "تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا -فيتا 2022"، بمشاركة ما لا يقل عن 500 شخصية سياسية واقتصادية من 45 دولة وأكثر من 3500 رجل أعمال تونسي وأجنبي.وافتتحت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أعمال هذه الدورة -التي تستمر يومين- بكلمة دعت فيها إلى بلورة تصورات جديدة ومبتكرة لرفع تحديات القارة الأفريقية ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنمو وتطوير الاستثمار وممارسة الأعمال التجارية.ولفتت النظر إلى أن الأرقام الخاصة بالقارة الأفريقية المتعلقة بالتبادل التجاري لا تمثل سوى 2% من التجارة العالمية رغم أن نسبة عدد سكانها تمثل 17% من سكان العالم.وتهدف هذه الدورة من المؤتمر إلى فتح الآفاق أمام مختلف التحديات التي تواجه أفريقيا، ومحاولة الإجابة على جملة من الأسئلة المهمة، منها ما هي ملامح مخطط الانتعاش الاقتصادي لأفريقيا، وكيفية الحد من التضخم المالي والتصدي للمديونية والضغوطات التجارية.// انتهى //18:34ت م0160