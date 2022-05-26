إسلام آباد 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن قرار التوجه نحو الانتخابات المبكرة هو من اختصاص البرلمان، وهو قرار لا بد من اتخاذه بإجماع وطني.وأوضح في خطاب ألقاه اليوم في الجمعية الوطنية بإسلام آباد أن حكومته لن ترضخ أمام تصرفات رئيس الوزراء السابق عمران خان، ولن تقبل إملاءاته التي ينوي فرضها بالاحتجاجات وحشد الغوغائيين وممارسة الشغب، مشيراً إلى أنه يدعو عمران خان إلى الحوار للتوصل إلى صيغة تفاهم تضمن مصلحة الشعب.وأشار شريف إلى أنه تسلّم الحكم لتحقيق هدفين أساسيين، وهما ضمان عقد انتخابات نزيهة وحرة، وإنقاذ الاقتصاد الباكستاني من الانهيار الذي خلّفه فشل حكومة عمران خان السابقة.كما انتقد شريف تصرفات عمران خان قائلاً: إنه يعمل على تقسيم الشعب الباكستاني وتحريضه ضد المؤسسات الوطنية، ونشر ثقافة سوء الأخلاق بين الشباب، مضيفاً أن القيادات السياسية للائتلاف الحاكم الحالي هي من سيقرر كيفية التعامل مع الفتنة التي يقودها عمران خان.// انتهى //18:41ت م0162