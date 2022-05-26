تبوك 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة شؤون المتدربين ، عن فتح باب التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين والمتدربات للعام الجاري 1443هـ .ودعت " الإدارة " الراغبين والراغبات للإلتحاق بالبرنامج إلى المسارعة في التسجيل ، والتأكد من وضع البيانات التي تتناسب والتخصصات المطروحة ، والبالغ إجماليها ( 14 ) برنامجاً تطويرياً في عدد من المجالات ‏التخصصية والعامة مثل ( المسار الوظيفي - أساسيات التنقل والأجهزة - أساسيات حماية الحاسوب - أساسيات برنامج الوورد - برمجة الألعاب والتطبيقات - البرمجة باستخدام لغة بايتون - محو الأمية الرقمية - ) ، لافتة إلى أن للمتدربين والمتدربات التسجيل في ثلاثة برامج تدريبية فقط من البرامج ‏المتاحة، كما سيحصل المتدربون على شهادات إتمام البرامج بعد حضور الدورة ‏والإختبار في نهاية البرامج التدريبية، مبينة أن التسجيل عن طريق الرابط التالي https://www.tvtc.gov.sa/rayat.html .// انتهى //20:07ت م0175