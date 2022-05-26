عام / تقني تبوك يدعو المتدربين والمتدربات للتسجيل في البرامج المساندة
الخميس 1443/10/25 هـ الموافق 2022/05/26 م واس
تبوك 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واس
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة شؤون المتدربين ، عن فتح باب التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين والمتدربات للعام الجاري 1443هـ .
ودعت " الإدارة " الراغبين والراغبات للإلتحاق بالبرنامج إلى المسارعة في التسجيل ، والتأكد من وضع البيانات التي تتناسب والتخصصات المطروحة ، والبالغ إجماليها ( 14 ) برنامجاً تطويرياً في عدد من المجالات التخصصية والعامة مثل ( المسار الوظيفي - أساسيات التنقل والأجهزة - أساسيات حماية الحاسوب - أساسيات برنامج الوورد - برمجة الألعاب والتطبيقات - البرمجة باستخدام لغة بايتون - محو الأمية الرقمية - ) ، لافتة إلى أن للمتدربين والمتدربات التسجيل في ثلاثة برامج تدريبية فقط من البرامج المتاحة، كما سيحصل المتدربون على شهادات إتمام البرامج بعد حضور الدورة والإختبار في نهاية البرامج التدريبية، مبينة أن التسجيل عن طريق الرابط التالي https://www.tvtc.gov.sa/rayat.html .
// انتهى //
20:07ت م
0175