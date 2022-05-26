اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة (واس) الاقتصادية
الخميس 1443/10/25 هـ الموافق 2022/05/26 م واس
الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واس
أصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75.
الدرهم الإماراتي 3.67.
الدينار البحريني 0.37.
الريال العماني 0.38.
الريال القطري 3.64.
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.59.
اليورو 0.93.
الجنيه الإسترليني 0.79.
اليوان الصيني 6.73.
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1844.1 دولاراً أمريكياً للأوقية.
الفضة 21.92 دولاراً للأوقية.
البلاتينيوم 936.4 دولاراً للأوقية.
البلاديوم 1991.59 دولاراً للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 117.31 دولاراً أمريكياً.
نايمكس خفيف 114.29 دولارات.
نفط الغاز 1122.75 دولاراً.
الغاز الطبيعي 9.3 دولارات.
غاز البروبان 5885 دولارات.
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