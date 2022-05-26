الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30 .الجنيه المصري 18.59.اليورو 0.93.الجنيه الإسترليني 0.79.اليوان الصيني 6.73.وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:الذهب 1844.1 دولاراً أمريكياً للأوقية.الفضة 21.92 دولاراً للأوقية.البلاتينيوم 936.4 دولاراً للأوقية.البلاديوم 1991.59 دولاراً للأوقية.وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:برنت 117.31 دولاراً أمريكياً.نايمكس خفيف 114.29 دولارات.نفط الغاز 1122.75 دولاراً.الغاز الطبيعي 9.3 دولارات.غاز البروبان 5885 دولارات.//انتهى//20:21ت م0176