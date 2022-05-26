صوفيا 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واساستقبل دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بلغاريا السيد كيريل بيتكوف، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في مقر رئاسة الوزراء البلغارية بالعاصمة صوفيا.ونقل سموه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لدولته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله دولة رئيس الوزراء تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا خالد فقيه، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //20:34ت م0177