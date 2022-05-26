الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأعلنت أمانةُ منطقة الرياض إطلاق برنامج التثقيف الصحي الذي يستهدف العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة بالعاصمة، في إطار اهتمامها بمنح العاملين تأهيلاً متقدمًا يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وزوارها.ويقدم البرنامج معلومات وحقائق علمية وخبرات سلوكية صحيحة من خلال دورات تأهيلية إلزامية تشمل جميع الراغبين في العمل بمنشآت الغذاء والصحة العامة، في خطوة من شأنها أن تسهم في تغيير السلوكيات الخاطئة،وتعزيز الممارسات الصحية السليمة.ويهدف التثقيف الصحي إلى تعريف العاملين بالأخطار الكامنة في بيئة العمل، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة والسلوكيات الصائبة، ورفع درجة الوعي الصحي لدى العاملين، وتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة في أثناء العمل، إلى جانب تنمية الرقابة الصحية الذاتية لدى العاملين، والحد من أسباب التلوث الغذائي، ومنع انتقال مسببات الأمراض، وزيادة المعرفة بالاشتراطات الصحية واللوائح المنظمة للعمل، وخلق منظومة عمل صحية متكاملة بين العاملين.ويمرُّ العامل بعدد من المراحل في أثناء رحلته التأهيلية، تبدأ بالدخول على موقع الأمانة للتسجيل، ويليها التوجه لإجراء الفحص الطبي في المراكز الصحية المعتمدة، ثم الاتجاه نحو مركز الاختبار لتسديد الرسوم واستلام الحقيبة التثقيفية، وبعدها تُستكمل إجراءات التسجيل في مركز التثقيف الصحي للتدريب وإتمام متطلبات الثقيف النظرية والعملية، لتصل رسالة نصية بموعد الاختبار ومكانه، وبعد الاجتياز يتم تسديد رسوم إصدار الشهادة الصحية وطباعتها إلكترونيًا.ويأتي البرنامج ضمن جهود الأمانة الهادفة إلى توفير بيئة صحية في منشآت الغذاء والصحة العامة؛لتواكب ما تشهده العاصمة من تحولات إيجابية كبرى على جميع الأصعدة والمستويات.// انتهى //20:41ت م0180