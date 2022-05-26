الطائف 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسزارَ وفدُ لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة عضو المجلس الدكتور أيمن بن صالح فاضل، خلال زيارته الحالية لمنطقة مكة المكرمة، جامعة الطائف، حيث كان في استقبالهم رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين في الجامعة.واطلع الوفد على ما يقدم من خدمات تعليمية وأكاديمية في الجامعة، بالإضافة للأفكار والمشاريع الريادية التي قدمها عددٌ من طلاب وطالبات ‫جامعة الطائف، مشيدين بالأفكار المتميزة التي يعمل عليها عدد من طلاب الجامعة.وقدم أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة والاستفسارات لمسؤولي الجامعه التي تسهم في معرفة المعوقات التي تواجه الجامعه وطلابها ، كما ناقش الوفد الخدمات المقدمة التي تسهم في رفع جودة مخرجات الجامعة.من جانب آخر،التقى وفد الشورى بمسؤولي غرفة الطائف يتقدمهم رئيس الغرفة الدكتور سامي العبيدي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث اطلع الوفد خلال اللقاء على عدد من الخدمات التي تقدمها غرفة الطائف لمستفيديها.وقدّم مسؤولو الغرفة فيلمًا تعريفيًّا عن ‫محافظة الطائف، تضمن موجزًا عن مبادرات ‫الغرفة والفرص الاستثمارية في المحافظة، قدم بعدها أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة والاستفسارات لمعرفة الجهود التي تقوم بها الغرفة، والميز النسبيه التي تتميز بها محافظه الطائف ، أجاب بعدها مسؤولو الغرفة عن جميع الأسئلة والاستفسارات.// انتهى //20:57ت م0181