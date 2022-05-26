جدة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واستنطلقُ غداً في حديقة الأمير ماجد فعالية "الليلة الباكستانية" ضمن الفعاليات الثقافية لموسم جدة 2022م، التي تحتضنها الحديقة بالكثير من العروض والبرامج الفنية والثقافية والشعبية التي ستأخذ الزوار في رحلة معرفية إلى الثقافة الباكستانية العريقة.وشهدت تذاكر الفعالية إقبالاً كبيراً من الزوار، إذ نفدت تذاكر حضور هذه الليلة في وقت قياسي، حيث تتضمن هذه الفعالية معرضاً للثقافة والفنون والعديد من العروض الفلكلورية والفعاليات الحية.وتفتتحُ الليلة الباكستانية بعرض موسيقي يتضمن مجموعة من الأغاني الشعبية الباكستانية، كما ستقدم فرقة جي تي بي للفنون الشعبية عروضاً فلكلورية باكستانية، إضافة للعرض الكوميدي على خشبة المسرح، وفقرة غنائية تتضمن مجموعة من أشهر الأغاني الباكستانية.وتستقبلُ حديقة الأمير ماجد زوارها يومياً بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية المشوقة، كما تتكامل فيها الخدمات والتجهيزات، التي تضم العديد من المتاجر إلى جانب منطقة عروض التحدي والألعاب، التي توفر للزوار رحلة عائلية ممتعة ومشوقة.// انتهى //20:58ت م0184