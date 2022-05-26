عرعر 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسعالجَت أمانةُ منطقة الحدود الشمالية أكثر من ١٠ عناصر من أشكال التشوه البصري في عدد من المواقع في مدن ومحافظات المنطقة خلال الخمسة الأشهر الماضية، ضمن جهودها الرامية لتحسين المشهد الحضري والمحافظة على المكتسبات المتحققة ورفع جودة الحياة.وأوضح أمين المنطقة المهندس شمام بن سعيدان الشمري، أن الأعمال التي قامت بها أمانة المنطقة وبلدياتها منذ مطلع عام 2022م، شملت إزالة 415409 أمتار مكعبة من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 26389 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 236 سيارةً تالفةً مهملةً، ومعالجة 17650 حاويةً من حاويات النظافة،بالإضافة لدهان 223477 متراً طولياً من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية للطرق، وإزالة وتحسين 1859 من حواجز الحفريات الخرسانية، ومعالجة 41767 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، وقامت أيضاً بصيانة 7480 عموداً وفانوس إنارة، وإصلاح 30257 متراً مربعاً من "إنترلوك" وبلاط الأرصفة المتهالكة.وأشار إلى أن الأمانة مستمرة في معالجة عناصر التشوه البصري من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة، وحواجز الحفريات، إضافةً إلى مباشرة البلاغات عبر منصة "بلدي"، لافتاً الانتباه إلى أن الأمانة تعمل على معالجة جميع الملحوظات التي تضبطها فرق ميدانية متخصصة، وكذلك ‏معالجة جميع البلاغات الواردة والمتعلقة بتحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي"، ‏وهاتف العمليات الموحَّد 940.// انتهى //21:08ت م0187