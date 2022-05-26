الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأوضحَ برنامجُ الأراضي البيضاء أنه بعد 20 يومًا - بإذن الله - سيُسجِّلُ البرنامجُ أكثرَ من 20 مليون م2 من الأراضي المطورة في مدينة الرياض من الأراضي التي حصرها البرنامج ولم يسجلْها ملاكُها، وذلك بالتكامل مع الأمانات ووزارة العدل.ويتوقع أن تتوفر قرابة 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 م2، قد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية، أو قطع أراض بمساحات أكبر تشمل مجموعات أكثر من الوحدات السكنية بالبناء العمودي، بما يمكن أن يضخ مئات الآلاف من الوحدات السكنية في المعروض العقاري في الرياض.وبيَّنَ البرنامج خلال مشاركته في معرض مسكن العقاري، أن الرياض استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأراضي الخام (غير المطورة) المسجلة في البرنامج من بين المدن الأخرى،إذْ سجّل البرنامج نحو 100 مليون م2 من الأراضي التي يجري تطويرها أو تحصيل الرسوم عليها.وأوضح البرنامج أنه في حال انتهاء مهلة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض في 15 يونيو 2022م، سيتم تسجيل الأراضي المرصودة من قبل البرنامج، إضافة إلى إصدار مخالفة عدم تسجيل بما تصل إلى 100% من قيمة الرسم، وإصدار فاتورة الرسم على الأرض، مؤكداً على دعوته تسجيل الأراضي من ملاكها؛ التزاماً بالنظام، ولتجنب مخالفة عدم التسجيل، والاستفادة من الخدمات والشراكات مع الجهات والبرامج الأخرى التي توفرها منصة الأراضي البيضاء، وذلك لاستخراج التصاريح والرخص اللازمة لإحياء الأرض وتطويرها.يذكر أن برنامج الأراضي البيضاء يهدف من خلال أنظمته ولوائحه إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوزان بين العرض والطلب، وتوفر الأراضي السكنية بأسعار مناسبة،وحماية المنافسة العادلة،والحدِّ من الاحتكار.// انتهى //21:09ت م0188