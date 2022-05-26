الطائف 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واساستعرضَت وزارةُ البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف خلال لقاء نظمته أمس بعنوان (القيمة المضافة من ثمار التين الشوكي "البرشومي") العديد من الإحصائيات والتعريفات والمعلومات العامة حول التين الشوكي " البرشومي "وعرض آلات الصناعات التحويلية وطرق استخدامها في استخلاص القيم المضافة لهذه الثمرة بما يحقق عائداً مالياً أكبر للمزارعين بحضور عدد كبير من مجتمع الطائف الزراعي.وعرَّف اللقاء مزارعي الطائف بأهم مصادر محاصيل الخضروات بالمملكة، والأهداف الإستراتيجية الوطنية للزراعة التي تركز على استدامة الموارد الطبيعية والأمن الغذائي والإسهامات الاقتصادية.وأوضحَ مديرُ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس هاني القاضي أن مثل هذه اللقاءات تأتي من منطلق حرص الوزارة على التعريف بإحدى الطرق الحديثة في تمكين التقنية في صناعة مكونات مضافة للتين الشوكي ليكون أنموذجاً حياً لإمكانية تطبيق التقنية الحديثة في الاستفادة من إنتاج الكثير من القيم المضافة لكل المنتجات الزراعية.الجدير بالذكر أن محافظة الطائف تعد أرضاً زراعيةً خصبةً تمتاز بوفرة في إنتاج المحاصيل الزراعية طوال العام؛وهذا ما جعلها في مقدمة المدن الزراعية على مستوى المملكة،إذْ تشتهرُ بالكثير من المنتجات الزراعية وأبرزها " البرشومي " إذ يقدر إنتاجه الذي يبدأ في شهر يوليو من كل عام بحوالي 1200 طنٍ.// انتهى //21:13ت م0189