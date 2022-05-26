جدة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأبرمَت الخطوطُ السعوديةُ اتفاقيةً مع الخطوط القطرية؛لتوفير تجربة سفر سهلة وميسرة للراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م المقرَّر إقامتها في دولة قطر خلال المدة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل، حيث سيتمكن الضيوف من مختلف أنحاء العالم عبر الرحلات الترددية، من الجمع بين زيارة أهم معالم المملكة التي تعرّف العالم بالإرث التاريخي والثقافي المحلي في مختلف مدن المملكة التي ستشهد العديد من الفعاليات السياحية والترفيهية خلال تلك الفترة، وكذلك حضور مباريات كأس العالم في الدوحة.ووقَّعَ الاتفاقية في الدوحة كلٌّ من؛ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، حيث ستسيّر الخطوط السعودية بموجبها جسراً جوياً بين المملكة وقطر؛ليتمكن الجمهور الرياضي من حضور مباريات كأس العالم عبر رحلات ترددية يومية طوال أيام البطولة.والخطة التشغيلية التي تشملها الاتفاقية ستضمن للخطوط السعودية تسيير أكثر من (60) رحلةً يومياً بين المملكة وقطر - حسب جدول مباريات المنتخب السعودي-و(40) رحلة في بقية الأيام، وستمثل هذه الرحلات دعماً لجمهور المنتخب السعودي وكل محبي كرة القدم، حيث ستساعدهم الرحلات الترددية اليومية على التخطيط الأمثل لسفرهم بإمكانية الوصول للدوحة والعودة في نفس اليوم دون الحاجة إلى الإقامة في الفنادق والاكتفاء بالأمتعة الشخصية فقط داخل الطائرة مما يسرع إجراءات السفر.يُشارُ إلى أن عدد رحلات الخطوط السعودية بين كل من الرياض وجدة والدوحة قابلة للزيادة بعد دراسة الطلب والإمكانيات مع الأشقاء في قطر خلال الأيام القريبة المقبلة، وسيجري تشغيل جميع الرحلات عبر الخطوط السعودية انطلاقاً من مطارَي الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبد العزيز الدولي بجدة وصولاً إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، وسوف يتسنى للضيوف الاستفادة من خدمات النقل البري التي ستُوفَّرُ بين مطار الدوحة وملعب المباراة.// انتهى //21:20ت م0190