جدة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واستشهدُ "جدة جنغل" غداً الجمعة 27 مايو فعالية الأزياء التنكرية للحيوانات المفضلة للزوّار التي تتيح لهم الدخول المجاني غداً في حال قام الزائر بلبس زي يرمز لحيوانه المفضل.وسيشمل الدخول المجاني لهذه الفعالية دخول 5 مناطق فعاليات في جدة جنغل هي "منطقة الفيل، والمنتزة العام، ومنطقة المزرعه، والحديقة المفتوحة، والحديقة المضيئة"، والاستمتاع بالفعاليات المشوقة والعروض المقدمة فيها.وتستقبل جنغل زوارها بأكثر من 1000 نوع من الحيوانات وأكثر من 200 نوع من الطيور النادرة، بالإضافة للعديد من الفعاليات والتجارب الجديدة والألعاب الترفيهية المتنوعة.وتعد هذة الفعالية مبادرة تثقيفية ترفيهية يتنافس فيها الأطفال والشباب في تصاميم الأزياء التنكرية، كما تشجعهم على توسيع دائرة المعلومات عن هذه الحيوانات واكتساب معلومات جديدة من مرشدي المنطقة، إلى جانب إزالة حاجز الخوف من بعض الحيوانات والتعايش معها، والتعامل معها كصديقة للإنسان.// انتهى //21:25ت م0191