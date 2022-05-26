جدة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأصدرَ المركزُ الوطني للأرصاد، تنبيهاً لاستمرار العوالق الترابية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، المصحوبة بانعدام في مدى الرؤية الأفقية.وبيَّنَ المركز أنَّ الحالة تشملُ محافظاتِ الخرمة، المويه، تربة، رنية، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيراً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثانية من مساء الغد.// انتهى //21:51ت م0192