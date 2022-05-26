أكرا 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني أوسمان مامودو كان،برئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية المنعقدة في العاصمة الغانية آكرا.وتناولُ الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين موريتانيا والبنك خصوصاً في التمويلات التي يقدمها لتنمية بلديهما.//انتهى//22:30ت م0194