الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسأعلنت وزارة الرياضة، ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأندية الرياضية اليوم، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للنصف الأول لعام 2022، لأندية الصم وذوي الإعاقة، التي تخولها الحصول على دعم مباشر، وفقاً للتصنيف والمعايير.وكشفت النتائج الصادرة أن 16 نادياً من بين 19 نادياً من أندية الصم وذوي الإعاقة، حصلوا على الدعم المباشر من مبادرة الحوكمة، مع اختلاف مقدار الدعم لكل نادٍ، بحسب درجته في التقييم، حيث جاءت في الفئة الأولى أندية ذوي الإعاقة بالطائف، ذوي الإعاقة بالباحة، ذوي الإعاقة ببريدة، ذوي الإعاقة بحائل، ذوي الإعاقة بالرس، ذوي الإعاقة بجدة، ذوي الإعاقة بنجران، ذوي الإعاقة بعسير، ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، ذوي الإعاقة بجازان، ذوي الإعاقة بالجوف، ذوي الإعاقة بالأحساء، وذوي الإعاقة بالرياض، فيما جاء نادي الإعاقة بالشرقية ضمن الفئة الثانية، وذوي الإعاقة بمكة المكرمة وذوي الإعاقة بتبوك ضمن الفئة الثالثة، بينما لم يحصـل نادي الصم بجدة على الدعم المباشر بسبب وجوده في الفئة الخامسة، ولم يقدم كلٌّ من نادي الصم بالرياض، ونادي الصم بالشرقية، أي مستند للإدارةالعامة لشؤون الأندية الرياضية.وتمت عملية تقييم الحوكمة في النصف الأول، وفق معايير محدّدة مرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة، والإدارة والتشغيل، والالتزام والتحكّم والرقابة، والإدارة المالية، والأنشطة التسويقية والفعاليات، وقسمت إلى خمس فئـات ، الأولى الحصول على نتيجة 2 أو أعلى "250 ألف ريال" ، الفئة الثانية الحصول على نتيجة 1.75 أو أعلى، ولكن أقل من 2 "150 ألف ريال" ، الثـالثة الحصول على نتيجة 1.5 أو أعلى، ولكن أقل من 1.75 "100 ألف ريال" ، الفئة الرابعة الحصول على نتيجة أعلى من 1.25، ولكن أقل من 1.5 "50 ألف ريال" ، والفئة الخامسة الحصول على نتيجة أقلّ من 1.25 "لا يحصل على الدعم".// انتهى //23:02ت م0198