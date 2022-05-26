واغادوغو 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022م واسقتل نحو 50 شخصاً في هجوم مسلح على سكان بلدة مادجوري بشرق بوركينافاسو، نفذه أشخاص مجهولون.وأوضح حاكم الإقليم الشرقي ببوركينافاسو الكولونيل هوبير ياميوجو في بيان أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى بلدة في منطقة باما قرب الحدود مع دولتي بنين وتوجو.ووقع الهجوم المسلح في أعقاب هجومين آخرين هذا الشهر في مادجوري، وقُتل في أحدهما 17 مدنيا وفي الآخر 11 جنديا.// انتهى //23:06ت م0199