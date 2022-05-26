الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسوقّع صندوق التنمية الثقافي اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار خلال قمتها الدولية الأولى في لندن بعنوان "الحوكمة الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات الشاملة في الأسواق الناشئة" ، وذلك لتفعيل دور الصندوق الرائد بالإسهام في دعم المجالات الاستثمارية والتنموية في القطاع الثقافي.وجرت مراسم التوقيع على هامش أولى فعاليات المؤتمر في دورته السادسة لهذا العام 2022 في لندن، بحضور كل من رئيسة قطاع الإستراتيجية ممثلة للصندوق نجلاء بنت سليمان النمير، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس .وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي محمد بن عبدالرحمن دايل، بأن مشاركة الصندوق في هذا الحدث الاقتصادي العالمي الضخم سيسهم في تعزيز مكانة الصندوق ضمن المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع الثقافة.ومن جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن سعادته الكبيرة بهذه الشراكة، مؤكداً أن شركاءهم الإستراتيجيين يتمتعون بخبرة فريدة من نوعها في مجالات متعددة، مما يسهم في دعم رسالة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار – ، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية - لإحداث أثر إيجابي يخدم الإنسانية جمعاء، من خلال مجالاتها الأربعة هي ، الذكاء الاصطناعي وعلوم الروبوت والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة، ولكل شريك جهوده المحورية لتحقيق هذا الهدف.يذكر بأن أولى فعاليات مبادرة الاستثمار لهذا العام 2022م انطلقت في 20 مايو الجاري في لندن، بمشاركات واسعة من الخبراء والرياديين الدوليين والمحليين في مجالات الحوكمة البيئة والمجتمعية حوكمة الشركات، ومن المقرر إقامة المؤتمر الرئيس لمبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض خلال الفترة من 25 - 27 أكتوبر القادم.يشار إلى أن صندوق التنمية الثقافي يهدف إلى الإسهام في دعم القطاع الثقافي النامي، وتحفيز المشهد العام الثقافي، والمشاركة في تمكين الإستراتيجية الثقافية ضمن رؤية المملكة 2030، وتطوير قنوات تمويل مناسبة بالتعاون مع الجهات المالية المختلفة، وتحسين نوعية الخدمات المصرفية لمنشآت القطاع، ورفع جودة وسهولة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في منظومة القطاع الثقافي في المملكة.// انتهى //23:08ت م0200