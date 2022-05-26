جدة 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسافتتحت جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة اليوم معرض "شغف" المخصص لعرض عدد من الأعمال الفنية التشكيلية لفناني وفنانات محافظة القنفذة، وبمشاركة 28 فناناً وفنانة.وأوضح مدير الجمعية بجدة محمد آل صبيح، أن معرض "شغف" يضم نخبة من المواهب المبدعة وأعمال فنية لعدد من الفنانين والفنانات المتميزين بالمحافظة، حيث مُدت جسور التواصل معهم تشجيعاً لهم وفتح آفاق جديدة لعرض أعمالهم الفنية المتميزة، مشيراً إلى أن المعرض يضم أكثر من 50 عملاً فنياً، مبيناً أن الجمعية تدعم جميع الفنانين في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، للمشاركة في ما تشهده المملكة من نهضة ثقافية فنية، وحراك متسارع في المعارض التشكيلية والفنية.// انتهى //23:33ت م0201