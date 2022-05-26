نيويورك 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 516.91 نقطة، بما يعادل 1.61%, ليغلق عند 32637.19 نقطة ،بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 305.91 نقاط أو 2.68%, ليغلق عند 11740.65 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 79.11 نقطة أو 1.99%, ليغلق عند 4057.84 نقطة.//انتهى//23:41ت م0204