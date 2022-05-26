الخرطوم 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسأعلن المكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالي في السودان موافقته على العرض الذي قدمته الآلية الثلاثية للحوار السياسي لتسوية الأزمة السودانية والمكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة (الايقاد)، التي تضمنت رؤيتها بشأن المقاربة بين الأطراف والأطياف السودانية للتوصل إلى توافق لإدارة الفترة الانتقالية.جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي انعقد مساء الخميس وضم نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضوي المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم، وشارك من جانب الآلية الثلاثية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، ومبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، ومبعوث منظمة (الإيقاد) إسماعيل أويس، وممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم السفير محمد بلعيش.وتتولى الآلية الثلاثية حالياً أمر تسهيل الحوار المباشر بين أطراف الأزمة السودانية، للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تكوين حكومة مدنية والتوافق على رئيس وزراء لقيادة الفترة الانتقالية واستكمال متطلباتها وإجراء انتخابات حرة نزيهة تؤدي إلى تسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.//انتهى//23:44ت م0205