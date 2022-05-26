الرياض 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسواصلت المنتخبات السعودية حصد الميداليات الذهبية اليوم ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت حتى نهاية مايو الجاري.وأحرز ثنائي المنتخب السعودي للتنس عمار الحقباني وسعود الحقباني ذهبية مسابقة الزوجي، بعد فوزهما اليوم على الفريق القطري المكون من مبارك شنان وراشد نواف بمجموعتين دون مقابل (7-5/6-4)، في اللقاء الذي جمعهما في مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الذي توج الأبطال عقب نهاية المنافسات.ونال زميلاهما عبدالله الفرج وعمر أحمد الميدالية البرونزية بعد تغلبهما على الثنائي الكويتي علي الشطي وعبدالحميد مبارك بمجموعتين دون مقابل (6-3/6-4)، وفي منافسات فردي التنس حقق عمار الحقباني الميدالية الفضية بعد خسارته من الكويتي عيسى قبازارد بمجموعتين دون مقابل (1-6/3-6)، وحصل سعود الحقباني برونزية المسابقة بفوزه على القطري راشد نواف بمجموعتين نظيفة (6-4/6-1).وفي منافسات الإلكترونية، اختتم أخضر الألعاب الإلكترونية مشاركته بالدورة، بانتزاع ذهبية لعبة LEAGUE OF LEGENDS عن طريق نواف الخويطر وأجواد وزان ومعن أرشد وعبدالعزيز المبارك ونواف السالم ومشعل البراك في المسابقة التي جرت أمس .وحقق ثنائي كرة الطاولة عبدالعزيز بوشليبي وعلي الخضراوي، الميدالية الفضية لمنافسات الزوجي، بعد خسارتهما في المباراة النهائية من الكويتيين مرزوق الرشيدي وإبراهيم الحسن 3-2.وفي مسابقة فردي الطاولة، نال عبدالعزيز بوشليبي الميدالية الفضية بعد خسارته من الكويتي إبراهيم الحسن 4-1، وحصل زميله علي الخضراوي على الميدالية البرونزية بفوزه على زميله خالد الشريف 4-0.وحقق منتخب الهوكي على الجليد، فضية المسابقة بعد فوزه على الكويت بنتيجة 7-5، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على النادي الكويتي للألعاب الشتوية.وفي منافسات كرة اليد ، تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الكويتي في ثاني لقاءاته بالدورة بنتيجة (26-26) ، فيما خسر المنتخب السعودي للبادل - سيدات من نظيره البحريني 3-0، وهي نفس النتيجة التي خسر بها أخضر الرجال أمام قطر.// انتهى //23:52ت م0206