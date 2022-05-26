سياسي / فرنسا وأستراليا تبحثان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
الخميس 1443/10/25 هـ الموافق 2022/05/26 م واس
باريس 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واس
بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أستراليا الجديد أنطوني ألبانيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .
وذكرت الرئاسة الفرنسية الإليزيه - في بيان اليوم أن الرئيسين اتفقا على إعادة بناء علاقات ثنائية بين البلدين؛ لمواجهة القضايا العالمية وعلى رأسها حالة الطوارئ المناخية والتحديات الإستراتيجية في منطقة المحيطين "الهندي-الهادئ" للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.
// انتهى //
23:53ت م
0208