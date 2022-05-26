باريس 25 شوال 1443 هـ الموافق 26 مايو 2022 م واسبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء أستراليا الجديد أنطوني ألبانيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .وذكرت الرئاسة الفرنسية الإليزيه - في بيان اليوم أن الرئيسين اتفقا على إعادة بناء علاقات ثنائية بين البلدين؛ لمواجهة القضايا العالمية وعلى رأسها حالة الطوارئ المناخية والتحديات الإستراتيجية في منطقة المحيطين "الهندي-الهادئ" للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.// انتهى //23:53ت م0208