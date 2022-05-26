أبها 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واساحتفى مستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها أمس باليوم العالمي للتمريض، الذي يقام تحت شعار (الاستثمار في التمريض واحترام الحقوق لتأمين الصحة العالمية) .وتخلل الحفل الخطابي كلمة للمشرف العام على المستشفى تركي ين محمد آل متعب، أكد خلالها أهمية الدور الذي يقوم به طاقم التمريض في نجاح الخطة العلاجية المقدمة للمرضى، وذلك لأنه الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها في استمرارية العناية بالمريض، والأثر الإيجابي على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.وأفاد بإقامة عدد من المحاضرات التوعوية والتثقيفية على هامش الاحتفال ، يقدمها نخبة من ذوي الخبرات العالمية من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والفلبين وذلك لإلقاء الضوء على آخر المستجدات في علم التمريض.وفي ختام الحفل كُرم عدد من الممرضين والممرضات لتميزهم في عملهم.// انتهى //00:21ت م0001