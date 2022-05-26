الرياض 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض أمس، بالسفير البريطاني لدى جمهورية اليمن ريتشارد أوبنهايم.وأشاد السفير البريطاني خلال اللقاء بجهود المملكة في اليمن والدعم الكبير الذي تقدمه، وكان آخرها الإعلان عن تقديم 3 مليارات دولار من المملكة والإمارات لدعم الاقتصاد اليمني.كما أكد دعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، إضافةً إلى مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، وبدء العملية السياسية، وتأكيد أهمية سرعة فتح الحوثيين للمعابر في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.// انتهى //00:23ت م0002