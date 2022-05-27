الجزائر 26 شوال 1443 هـ الموافق 27 مايو 2022 م واسوقعت الجزائر وإيطاليا مساء الخميس، العديد من اتفاقيات التعاون في شتى المجالات برئاسة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي يزور إيطاليا حالياً، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.كما وقعتا مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الثنائي في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبيان مشترك لمكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، والتعاون في مجال السياحة وكذلك بروتوكول اتفاق في مجال الثقافة.وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع سوناطراك الجزائرية، ومؤسسة ايني الإيطالية في ميدان الاستكشاف، وعلى إعلان تفاهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين وتعزيز العلاقات الجزائرية الإيطالية في القطاعات ذات الأولوية.كما وقع الجانبان على مذكرة للتعاون في مجال الأمن والصناعة و المنشآت والانتقال الطاقوي والطاقات الجديدة والمتجددة سيما الكهرباء والهيدروجين وترقية الاستثمارات والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والموارد المائية والامن المائي والصيد البحري وتربية المائيات والصناعة المنجمية إلى جانب التعاون التقني والبحث العلمي والصناعة السينمائية.//انتهى//01:34ت م0003